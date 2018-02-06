В Сочи перед ЧМ-2018 увеличат число мест в питомниках для бездомных животных

Власти Сочи совместно с депутатами создали рабочую группу для принятия мер по отлову безнадзорных животных, которых будут возвращать хозяевам или отправлять в питомник.

Об этом сообщил депутат ЗСК Виктор Тепляков.

«На курорте не должно быть безнадзорных кошек и собак. Безнадзорных животных будут отлавливать, привозить в пункт передержки и отдавать хозяину после того, как тот заплатит штраф», — заявил Виктор Тепляков.

Бездомных животных после отлова осмотрят, продезинфицируют, полечат и отправят в питомник на постоянное проживание, а ухоженных и здоровых животных будут предлагать людям. Сейчас в городе четыре питомника для бездомных животных на 700 мест. Они расположены на одной территории площадью в 5 га в поселке Барановка Хостинского района. К лету количество мест в питомниках планируют увеличить до 3 тыс.

На территории питомника создадут зоны для дрессировки и выгула. Вся программа по реорганизации учреждения рассчитана на пять лет, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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