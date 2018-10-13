В Сочи перед матчем Россия — Турция болельщикам предложат блюда турецкой кухни

На стадионе «Фишт» 14 октября стартует предматчевая программа для зрителей «Все включено!».

В рамках Лиги наций УЕФА Российский футбольный союз запустил серию match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», к которой 14 октября присоединится город-курорт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Площадь перед стадионом «Фишт» откроется за два часа до начала игры — в 17:00. Гостей ждут многочисленные развлечения: национальный фудкорт, тематические фотозоны, выступления артистов, мастер-классы и насыщенная конкурсная программа.

Болельщики получат возможность отправить письмо сборной, отведать турецкую кухню, поиграть во флетбол и мини-гольф, посмотреть танцевальными шоу.

Для юных футболистов проведут конкурс «Сборная героев», участником которого может стать любой ребенок в возрасте от 7 до 9 лет. Победитель конкурса получит возможность дать старт матча национальной команды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч Лиги наций пройдет в Сочи 14 октября в 19:00 на стадионе «Фишт». Сборные России и Турции прилетели на курорт 12 октября.

На время проведения матча Лиги наций в Сочи изменится расписание «Ласточек».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник