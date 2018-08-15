В Сочи перед въездом в Мамаевский тоннель столкнулись две иномарки

Из-за аварии, произошедшей 15 августа в 11:05 недалеко от Дублера Курортного проспекта, образовалась автомобильная пробка в сторону Красной Поляны.

По словам очевидцев, столкнулись авто Volkswagen Touareg и Mitsubishi Lancer. От сильного удара сработали подушки безопасности. Покореженные машины перекрыли все полосы движения.

По предварительным данным, пострадал водитель Mitsubishi.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщает телеканал «360».

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 13:30 15 августа, перед въездом в тоннель собралась транспортная пробка длиной 1,5 км.

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