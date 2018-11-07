В Сочи передадут в суд дело о гибели мальчика в ливневке

В ноябре завершили расследование уголовного дела в отношении владельца гостевого дома, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности семилетнему мальчику.

По данным следствия, 52-летний владелец гостевого дома в поселке Лазаревском в нарушение строительных требований самовольно установил на улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в дом. Плита располагалась над ливневой канализацией, по ней ходили люди. При этом переход не был оборудован перилами и ограждениями. Также владелец не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. При этом мужчина имел специальное образование и знал, что не выполнил нормативы и правила.

В результате 3 августа семилетнего мальчика, который направлялся к гостевому дому, сбило потоком воды, он упал в открытую ливневую канаву с дождевой водой. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело мальчика было обнаружено в море в районе русла реки Свирка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика пыталась спасти его бабушка.

Специалисты обследовали ливневку. В МУП Сочи «Водосток» заявили, что ливневый коллектор в поселке Лазаревском находится в рабочем состоянии. В компании сообщили, что открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам, это связано с особенностями застройки и рельефа города.

Прокуратура во время проверки нашла изменение конструкции ливневки, в которой погиб мальчик. В Сочи предъявили обвинение хозяину гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик.

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