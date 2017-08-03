В Сочи перевернулась фура с продуктами

ДТП произошло 3 августа в 5:30 на спуске с Мамайского перевала.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN двигался со стороны Лазаревского района в сторону Центрального района. На левом закруглении дороги он не справился с управлением, машина опрокинулась на правый бок.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

На данный момент из поврежденного автомобиля перегружают продукты. После этого MAN уберут с проезжей части.

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