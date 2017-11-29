В Сочи пианист Денис Мацуев сыграет «Рождественский джаз»

Концерт пройдет в поселке Красная Поляна на горнолыжном курорте «Роза Хутор» 8 января.

В программе «Рождественский джаз» примут участие пианист Денис Мацуев, а также музыканты Андрей Иванов, Александр Зингер, Айдар Гайнуллин. Запланировано выступление лауреатов телевизионного конкурса «Синяя птица» — Софьи Тюриной, Екатерины Филимоновой, Елисея Мысина.

Отмечается, что Мацуев считает своим главным приоритетом развитие филармонического искусства в России. Поэтому большинство своих концертных программ, прежде всего премьерных, он представляет в РФ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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