В лесных массивах, национальных парках и заповедниках ветеринары оставляют полуфабрикаты с капсулой активного вещества внутри.

К работе также привлекли лесников и охотников, которым хорошо известны маршруты передвижения животных. Планируется, что в Сочи вакцину получат около 42 тыс. диких зверей. В целом в крае для иммунизации животных предусмотрено почти 600 тыс. доз препарата.

«Их раскладывают в предгорьях, в лесном массиве и на тех территориях, которые находятся в зоне угрозы, где были случаи заражения данным заболеванием. Мы делаем уклон на границу края с другими субъектами РФ. Часто бешенство проникает из других регионов», — рассказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

Прививают лесных животных исключительно в зимнее время — в условиях высоких температур вакцина портится. Никаких побочных действий на организм препарат не оказывает, зато позволяет предотвратить распространение бешенства при контакте диких животных с домашними.

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