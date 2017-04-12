В Сочи пляжный фотограф издевался над ручной обезьяной

Видеоролик, на котором сочинский фотограф издевается над ручной обезьяной, привлек внимание правоохранителей.

Видеозапись в одну из соцсетей выложила девушка. Она гуляла недалеко от Олимпийского парка, как вдруг услышала жалобные крики животного. Девушка бросилась на помощь и ужаснулась увиденному. Возле домика стоял мужчина и душил обезьянку. Увидев камеру, он попытался запугать женщину.

По факту жестокого обращения назначена проверка. Фотографу может грозить до года тюрьмы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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