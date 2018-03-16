В Сочи по делу о вымогательстве главреду сайта продлили арест

Суд 16 марта продлил на месяц срок содержания под стражей редактору интернет-издания, которого обвиняют в вымогательстве 300 тыс. рублей у депутата Госдумы.

«Центральный районный суд Сочи, рассмотрев на закрытом заседании вопрос о мере пресечения, принял решение продлить срок содержания под стражей еще на месяц — до 19 апреля 2018 года», — сказал адвокат Александр Попков.

По его словам, с ходатайством о рассмотрении вопроса в закрытом режиме в суд обратился депутат Госдумы РФ.

«Свое заявление депутат мотивировал тем, что при рассмотрении вопроса в суде могут быть разглашены сведения, унижающие его честь и достоинство», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летом 2016 года главный редактор одного из сочинских сайтов потребовал от депутата 150 тыс. рублей, угрожая распространить в Интернете информацию и фотографии, которые могут отрицательно повлиять на его профессиональную деятельность. При этом редактор разместил несколько статей, после чего помощник депутата безналичным переводом перечислил ему деньги. Далее редактор предложил депутату перечислить еще 150 тыс. рублей за удаление статей. Позже материалы с сайта удалили. Суд признал, что сведения о депутате, которые были распространены, не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию. В отношении главного редактора возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Его арестовали.

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