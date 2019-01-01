Авария произошла утром 1 января.

Фотографии и видеозаписи с места ДТП опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, автобус и «нива» столкнулись в лобовую. Водитель легковушки ехал в сторону Красной Поляны, выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло, он врезался в автобус, следовавший в Сочи.

В автобусе никто не пострадал, водитель легковушки от полученных травм скончался.

«В полиции по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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