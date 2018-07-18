В Сочи по горному курорту прогулялся бурый медведь

Прогулка хищника на горнолыжном курорте «Горки город» попала в объективы камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как медведь бесстрашно бегает мимо отелей. Местные жители говорят, что это не первый визит медведя.

Как отмечают специалисты Кавказского биосферного заповедника, животное часто бродит по окрестным огородам и даже забирается в курятники. Самцу примерно четыре года, у него недавно закончился гон и проснулся аппетит.

Хищник летом ищет пропитание, поедая сезонные ягоды и фрукты, при этом для человека он серьезной опасности не представляет, если соблюдать базовые меры предосторожности, пишет «Комсомольская правда».

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