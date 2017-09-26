В Сочи по мочке уха выявили нарушителя границы

Мужчина собирался попасть в Россию из Абхазии по паспорту брата-близнеца.

Инцидент произошел на пропуске «Адлер». Уроженец Абхазии предъявил действительный документ, но сотрудник пограничного контроля заметил несоответствие вклеенной в паспорт фотографии — незначительную разницу в положении мочки уха, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина признался, что поступил так из-за нежелания потерять крупную сумму. Он приобрел дорогостоящий невозвратный авиабилет в Санкт-Петербург по якобы случайно оказавшемуся в портмоне паспорту родственника. Мужчина принял решение на протяжении всего маршрута следования использовать документы брата.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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