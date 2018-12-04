В Сочи по программе капремонта обновили инженерные сети в многоэтажке

На их реконструкцию было направлено около 2,5 млн рублей.

«Этот дом был внесен в программу капитального ремонта по специальному положению, утвержденному 150-м приказом министерства ЖКХ. Дополнительно к региональной программе жители предоставили сметную документацию о том, что дом находится в аварийном состоянии», — сказала начальник территориального отдела Фонда капитального ремонта Сочи и Туапсинского района Наталья Красноухова.

Специалисты подрядной организации в течение месяца заменили водопроводные трубы на каждом этаже и в подвале. Также в квартирах появилось новое оборудование и системы водоотведения.

В этом году в Сочи в план капремонта было включено 103 многоквартирных дома. В зданиях обновили кровлю, фасады и инженерные сети. Также специалисты поменяли лифтовое оборудование.

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