В Сочи победитель шоу «Голос. Дети» Плужников даст первый сольный концерт

В Сочи 18 марта пройдет первый сольный концерт Данила Плужникова, который в 2016 году стал победителем шоу «Голос. Дети».

«Друзья, приглашаю вас на мой сольный концерт, который пройдет в моем родном и любимом городе Сочи! — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Буду рад видеть всех!»

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сочинец Данил Плужников 29 апреля 2016 года одержал победу в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» с песней «Я свободен». На слепом прослушивании в марте 13-летний конкурсант исполнил песню из репертуара Олега Газманова «Два орла». А в этапе «Поединки» Данил Плужников, Елизавета Кабаева и Дамира Нурутдинова выступили с песней «Эх, дороги».

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