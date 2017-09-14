В Сочи победителями конкурса «Новая волна» впервые стали три исполнителя

На верхней ступени пьедестала оказались представительница Армении Эрна Мир, Узбекистана — Сардо Милано и трио из Молдовы.

В олимпийской столице проходит гала-концерт. На нем победители получат заветные «Хрустальные волны». До его начала у сочинского морского порта участники конкурса открыли барельеф с символами «Новой волны» и пополнили аллею звезд.

Конкурс настолько прижился в Сочи, что организаторы мечтают о постоянной концертной площадке.

«Может быть, со временем придем к тому, что на этом месте будет стационарный концертный зал. Может, не совсем зимний, продуваемый, не как сейчас. Может быть, как в Юрмале. И мы придем к тому, что там будет своя история», — сказал председатель жюри Игорь Крутой.

В этом году международный конкурс собрал 14 молодых исполнителей из девяти стран мира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», музыкальный конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 8 сентября. Его решили провести в Олимпийском парке.

Телеканал «Кубань 24» во время фестиваля пообщался с Андреем Малаховым. Телеведущий рассказал о реакции на последние слухи о себе.

Фотоотчет с открытия конкурса «Новая волна — 2017» в Сочи смотрите здесь.

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