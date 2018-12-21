В Сочи под колесами машины пострадали два подростка

Авария произошла 20 декабря около 21:20 на улице Демократической в районе дома № 52.
По предварительным данным, водитель Opel Astra допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили через дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП оба пешехода пострадали. Предварительной причиной аварии стало нарушение пешеходами ПДД, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
ГИБДД напоминает водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными на дорогах.
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