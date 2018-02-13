В Сочи подали в суд на незаконное строительство пятиэтажного здания

В августе 2017 года собственнице земельного участка площадью 596 кв. м. выдали разрешение на строительство трехэтажного жилого дома.

Проверка в ноябре 2017 года показала, что застройщик выполнил работы по возведению свайного поля площадью застройки 500 кв. м. Отступы от границ участка отсутствуют или нарушены, а с одной из сторон стройка частично выходит за его пределы.

В Адлерский районный суд 29 ноября 2017 года обратилась администрация с иском к владелице участка о сносе самовольной постройки. Сейчас дело находится на рассмотрении. При этом работы на объекте не прекращаются. На данный момент возведены четыре этажа с конструкциями пятого, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Информация обо всех объектах незаконного строительства находится здесь.

Вернуться на ленту

Источник