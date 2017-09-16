В Сочи подняли на поверхность тело утонувшего в пещере дайвера

Спасатели 16 сентября завершили операцию по подъему тела погибшего из заполненной водой пещеры.

«Тело изъяли из воды, на место происшествия выехал следователь СКР по краю, доследственная проверка продолжается», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 12 на 13 сентября при погружении в заполненную водой пещеру Подземная Хоста системы Воронцовских пещер пропал спелеолог-дайвер. Следователи СК начали проводить доследственную проверку по факту произошедшего. Тело погибшего дайвера обнаружили вечером 14 сентября на глубине 42 м и на удалении 150 м от места погружения. Мужчина погиб, запутавшись в веревке, проложенной предыдущей экспедицией.

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