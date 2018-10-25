В Сочи подтопило больницу и поликлинику

В Адлере и Хостинском районе города 25 октября продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Уровень воды в реках Хоста и Кудепстя поднялся до неблагоприятных отметок. В Хостинском районе ночью упало несколько деревьев. Их распилили и вывезли.

В Хосте подтопило около десяти домов и первый этаж городской больницы № 3. На улице 50 лет СССР из-за селя, сошедшего с Сухумского шоссе, подтопило первый этаж поликлиники. Последствия устраняют.

Подтоплен участок улицы Искра в Кудепсте, движение по нему закрыто. Также подтопило участок федеральной трассы от железнодорожного вокзала до поворота на Голубые Дали в Адлере. К 9:00 дорогу открыли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии города.

Поднялся уровень воды в реке Херота. Подтопило дворовые территории многоквартирных домов на улице Банановой и частных домов на улице Каспийской.

Зафиксированы случаи камнепадов и схода небольших селей на проселочные дороги, ведутся работы по расчистке. Уровень воды в реке Сочи остается ниже критических отметок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Движение по ней планируют восстановить за два дня.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В результате подтоплений на Кубани погибли два человека.

Кондратьев встретится с пострадавшими из-за подтопления жителями Туапскинского района.

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