В Сочи подведут итоги конкурса патриотической песни и строя

В городе-курорте 27 февраля на площади Зимнего театра пройдет финальный этап городского смотра.

Мероприятие начнется в 13:30. В этот день 12 отрядов — победителей районных этапов конкурса — поборются за звание лучшего. Оценивать участников будет жюри под председательством генерал-майора Михаила Колесникова — инспектора Группы инспекторов Объединенного стратегического командования Южного военного округа Министерства обороны РФ.

В 15:00 в Зимнем театре на торжественном закрытии месячника «Овеяна славой родная Кубань!» подведут итоги работы и наградят активных участников.

Всего в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы с 23 января по 23 февраля во всех школах Сочи провели более 1 тыс. мероприятий — классных часов, «Уроков мужества», акций, встреч с ветеранами, спортивных эстафет, экскурсий в музеи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в связи с проведением финала конкурса с 20:00 26 февраля до 15:00 27 февраля будет ограничено движение автотранспорта и запрещена парковка автотранспорта на площади Зимнего театра.

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