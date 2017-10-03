В Сочи подвели итоги двух туров конкурса «Учитель года России»

По итогам двух очных туров всероссийского этапа конкурса назвали пятерку лучших педагогов. Они 3 октября отправились из Сочи в Москву, чтобы побороться за звание абсолютного победителя.

— Конкурс еще не завершился. Внутренне, наверное, каждый готовится к предстоящему конкурсному испытанию.

— Это десять значимых дней. Я хочу уже домой, к своему классу, к своим ученикам.

— Вначале я думал, что главное — дать методический семинар, а там как-нибудь разберемся. Но после я понял, что главное — дать урок. И так на протяжении всех десяти дней.

— Соскучились по нашим детям: и по тем, кого мы учим, и по нашим собственным.

В течение десяти дней лучшие учителя из 85 регионов страны проводили уроки, участвовали в мастер-классах, давали семинары. Задания педагоги выполняли на базе сочинской школы № 100.

«Это важное событие и для системы образования страны, и Краснодарского края. Мы проанализируем полученное и будем понимать, что нужно конкурсу. В следующем году он выйдет, может быть, на более качественный уровень, оставляя в себе все важные, базовые вещи, без которых конкурс состояться просто не может», — считает заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

«Я хочу от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поблагодарить всех организаторов конкурса, Министерство образования Российской Федерации, главного редактора «Учительской газеты», членов жюри. Поблагодарить всех конкурсантов за ту атмосферу, которую вы на протяжении десяти дней создавали в Сочи. Для нас очень важно, что интеллектуальная элита страны была здесь. Мы вам очень рады», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Заключительным испытанием для конкурсантов станет круглый стол. Пятеро педагогов обсудят тему сохранения единого образовательного пространства. По итогам жюри определит победителя.

Куда в этом году отправится хрустальный пеликан, станет известно 5 октября, в День учителя.

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