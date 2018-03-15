В Сочи подвели итоги студенческого фестиваля «Шаг в политику»

Его каждый год устраивает городской избирком.

Главная задача — привлечь внимание юношей и девушек к важным политическим событиям в регионе и стране. Учащиеся четырех сочинских вузов показывали на фестивале творческие номера, частушками и видеороликами агитировали всех выполнять гражданский долг и идти на выборы. У лидеров команд был отдельный конкурс на лучшее публичное выступление. Оценивал ораторское мастерство участников психолог. Проверяли и знание избирательного законодательства.

«Знание избирательного права обеспечивает нам грамотный подход к выборам. То есть когда мы можем подать заявление о голосовании в избирательный участок, до какого числа, до какого времени пройти на голосование, за какое время запрещена агитация любая», — сказал студент всероссийского государственного университета юстиции Эрик Гаранян.

В жюри были специалисты избирательных комиссий и депутаты. Лучшую команду выбрали по итогам пяти конкурсов. Победителями фестиваля стали начинающие политики из Всероссийского университета юстиции.

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