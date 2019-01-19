Это произошло около 14:00 в Центральном районе на улице Донской.

Установлено, что из окна многоэтажного дома вместе со своей собакой выпал 52-летний мужчина. Он скончался на месте падения, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет проводит проверку произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мужчина был инвалидом по зрению. Такса, принадлежавшая погибшему, осталась жива.

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