В Сочи пограничники ФСБ вычислили поддельный паспорт по фактуре бумаги

Это произошло на российско-абхазской границе на пункте пропуска «Адлер».

Во время проверки документов у выезжающего из России 24-летнего иностранца у пограничников возникли сомнения в подлинности его паспорта. Контролер выявил ряд несоответствий установленному образцу, среди которых была плотность и фактура страниц. Парня вывели из пассажирского потока и задержали. Специальная проверка документа подтвердила, что паспорт фальшивый, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушитель рассказал, что получил паспорт неофициальным путем в конце 2017 года в Ставрополе. Возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Расследование продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник