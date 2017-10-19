В Сочи пограничники ФСБ задержали беглого преступника

Иностранец находился в международном розыске за развращение несовершеннолетнего и вымогательство, он полтора года скрывался в России.

В селе Веселом проходила проверка соблюдения правил пребывания в приграничной зоне. Так пограничникии выявили 31-летнего гражданина Узбекистана. Он пытался найти работу. Однако при встрече с пограничным нарядом гражданин не смог предоставить пропуск, необходимый для пребывания в приграничном районе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности. За нарушение правил пограничного режима суд назначил ему штраф и административное выдворение. Для исполнения приговора его передали в Центр временного содержания иностранных граждан. После этого гражданина передадут правоохранителям, инициировавшим международный розыск.

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