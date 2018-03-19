В Сочи пограничники нашли в Gelandewagen сейф с патронами

Инцидент произошел в марте на российско-абхазской границе.

Во время досмотра внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen сотрудник пограничного контроля обнаружил в салоне встроенный сейф. Внутри оказались 33 патрона к травматическому револьверу российского производства «Наганыч». Владелец автомобиля сказал, что знал о местонахождении боеприпасов, однако перед заграничной поездкой просто забыл их выложить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Автомобиль вывели из автомобильного потока. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение.

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