В Сочи пограничники поймали двух трудовых мигрантов

Во время рейда гастарбайтеров без разрешительных документов обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ по краю.
Граждане Таджикистана приехали работать в приграничный поселок Веселое, но разрешение на пребывание в пограничной зоне не получили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Мигранты надеялись, что смогут избежать встречи с пограничниками до получения пропусков. Нелегалов задержали на двое суток.
Суд обязал их выплатить административный штраф и выдворил обоих на родину.
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