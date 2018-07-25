В Сочи пограничники поймали двух трудовых мигрантов

Во время рейда гастарбайтеров без разрешительных документов обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ по краю.

Граждане Таджикистана приехали работать в приграничный поселок Веселое, но разрешение на пребывание в пограничной зоне не получили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мигранты надеялись, что смогут избежать встречи с пограничниками до получения пропусков. Нелегалов задержали на двое суток.

Суд обязал их выплатить административный штраф и выдворил обоих на родину.

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