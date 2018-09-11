В Сочи пограничники поймали троих нелегалов возле автобусной остановки

За незаконное нахождение близ российско-абхазской границы и нарушение правил пребывания в России их выдворили из страны.

Пограничники выявили иностранцев, когда те следовали по дороге от дома до остановки общественного транспорта. Увидев их, граждане попытались скрыться. Когда их остановили, они отказались предъявить документы. Мужчин задержали. Оказалось, что у мигрантов не только отсутствовали пропуска для нахождения в пограничной зоне. Иностранцы также значительно превысили сроки пребывания на территории РФ. Выяснилось, что они незаконно жили в пограничной зоне Сочи в так называемой «резиновой квартире», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушителей доставили в Адлерский районный суд, который привлек каждого к административной ответственности по ст. 18.2 КоАП РФ и принял решение об их административном выдворении из России. Для исполнения решения суда правонарушителей передали судебным приставам.

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