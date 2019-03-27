В Сочи появился новый вид рептилий

Им оказался турецкий полупалый геккон.

О новом виде рептилий рассказал замдиректора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

«Это уже второй вид из этого семейства, обнаруженный в нашем регионе. Примерно 20 лет назад мы находили каспийского геккона. По всей видимости, этот инвазивный, несвойственный нашему региону вид был случайно завезен на территорию Сочи с турецкими товарами и материалами. Среда обитания оказалась для него благоприятной, поэтому он и обосновался у нас в Сочи», — рассказал Туниев.

Ученые сделали вывод, что в настоящее время в окружающей среде для млекопитающих складываются благоприятные условия. Экспресс-оценка показала, что численность их планомерно растет, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.