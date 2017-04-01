style=»width: 100%;»> В Сочи появляются новые цитрусовые сады

Саженцы известных сортов мандаринов фермеры не покупают на стороне, а выращивают сами. Такой метод ведения хозяйства с нуля, дает экологически чистые фрукты и овощи, которые особенно ценятся на рынках Кубани.

Новые цитрусовые плантации в одном из хозяйств намерены заложить на трех гектарах. Сельчане уже высадили первые 450 карликовых мандариновых кустов. На очереди еще около двух тысяч саженцев.

— Один секрет открою — если хороший сад, то можно ожидать 50 тонн мандарин с каждого гектара, — говорит аграрий.

По словам садовода, он видел дерево, которое давало рекордный урожай —свыше тонны цитрусовых плодов. Но это скорее исключение, чем правило. Средний показатель — около 400 килограммов с одного дерева.

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