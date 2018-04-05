В Сочи покажут новое шоу Cirque du Soleil

Шоу OVO уже покорило более 5 млн зрителей в 100 городах мира и в рамках мирового тура посетит Россию.

Новое шоу для всей семьи рассказывает об одном дне из жизни насекомых, в лесном убежище которых появляется муха с загадочным яйцом. В постановке задействованы сложнейшие декорации и механизмы, например, гигантский цветок, уникальное световое оборудование и огромная стена. Она, помимо всего прочего, служит проекционной поверхностью на протяжении всего шоу.

Полсотни акробатов и гимнастов на протяжении двух с небольшим часов будут держать аудиторию в напряжении. Увидеть шоу OVO можно будет в Сочи c 10 по 29 июля во дворце спорта «Большой».

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