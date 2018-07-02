В Сочи покажут работы российского фоторепортера Карла Буллы

Выставка «Императорский Петербург. Война и мир» откроется 6 июля в 15:00 в Художественном музее.

В экспозицию войдут 60 фотографий, выполненных с подлинных негативов Карла Буллы. Можно будет увидеть виды Петербурга начала XX века, снимки военных парадов и торжественных церемоний в присутствии императорской семьи, начиная с коронации Николая II в 1896 году. Часть фотографий посвящена событиям Первой мировой войны.

На выставке также есть фотографии знаменитых людей императорской России: писателей Льва Толстого и Максима Горького, художника Ильи Репина, певца Федора Шаляпина, балерины Матильды Кшесинской, композитора Николая Римского-Корсакова.

Проработает выставка до 9 сентября.

Карл Булла (1855-1929) — российский фоторепортер с мировой известностью. Первому в России в 1886 году ему было дано право на фотосъемку на улицах и в окрестностях Санкт-Петербурга, он заслужил славу «отца российского фоторепортажа», — сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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