В Сочи полевую мышь прокатили на сноуборде. Видео

На трассе высотой в 1 тыс. 500 м над уровнем моря компания сноубордистов сняла на видео необычного грызуна.

Маленькое животное быстро преодолело участки горнолыжной трассы и захотело присоединиться к группе спортсменов.

Мышь посадили на сноуборд, после этого она решила попробовать и лыжи. На них стоял автор ролика, ему пришлось прекратить съемку, чтобы с осторожностью покатать грызуна.

Скорее всего, к спортсменам выбежала полевка. На зиму они впадают в спячку, но эта особь, похоже, проснулась еще до наступления весны в высокогорье.