В Сочи полицейские проводят операцию «Тонировка»

Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили с затемненными стеклами и проверяют их специальным прибором.

Если окно пропускает слишком мало солнечного света, пленка должна быть немедленно снята. В случае отказа подчиниться автовладелец будет вынужден заплатить штраф от 500 до 1 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 5 тыс.

«В дальнейшем также будут проводиться рейдовые мероприятия, поэтому рекомендуем водителям устранить неисправность на своих транспортных средствах и передвигаться без нарушений, без тонированных стекол», — сказал начальник отделения пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи Алексей Васильев.

По ГОСТу, лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. С начала операции в Сочи уже выявлено более 50 автолюбителей с неправильной тонировкой.