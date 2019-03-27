В Сочи полицейский на служебной машине врезался в ВАЗ с подростками

Авария произошла ночью 23 марта, в ней пострадали три человека. В отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП Хостинского района УВД по Сочи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 30-летний мужчина ехал на служебной Lada Priora по Курортному проспекту в Хостинском районе. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ-21014, в котором в тот момент находились двое подростков 16 и 17 лет.

После этого автомобиль полицейского выехал на встречную полосу и наехал на 20-летнего водителя ВАЗ, который стоял на проезжей части. Дальше Lada Priora врезалась во встречный Kia Rio.

В результате ДТП двое подростков и 20-летний водитель ВАЗ госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителю. Подозреваемый после ДТП отказался проходить медосвидетельствование, следователь назначил судебно-химическую экспертизу, чтобы определить степень наличия или отсутствия алкоголя или наркотиков в крови.

Сам подозреваемый также получил травмы, он находится в больнице. Следствие рассматривает вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

«В УВД по Сочи в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. В настоящее время полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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