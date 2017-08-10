В Сочи полицейские нашли одного из участников ночной гонки на спорткарах

Мужчину задержали, он оказался владельцем обеих машин, участвовавших в заезде.

Во время проверки сотрудники ДПС установили место парковки автомобилей, запечатленных на видео. Вскоре установили водителя одной из иномарок. Мужчина садился в машину, когда к нему подошли полицейские. Им оказался 30-летний житель Москвы. В его отношении составили протокол об административном правонарушении. Выяснилось, что он является владельцем обеих машин, участвовавших в гонке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также установили, что с 5 августа камерами были зафиксированы неоднократные нарушения скоростного режима водителями спортивных автомобилей Audi R8 и Lamborghini Huracan. В отношении водителей вынесли 16 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 19,5 тыс. рублей.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи неизвестные устроили гонки по ночным трассам на спорткарах.

Вернуться на ленту

Источник