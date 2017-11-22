В Сочи полицейские оштрафовали уличных фотографов с обезьянами

Правоохранители в ноябре пресекли незаконную деятельность уличных фотоателье.

Во время рейда полицейские обнаружили, что в Адлерском районе 32-летний местный житель без разрешения организовал уличное фотоателье. На набережной курорта он предлагал прохожим сфотографироваться с обезьянами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Аналогичные нарушения были выявлены и в других районах города-курорта. В отношении нарушителей составили административные протоколы о самоуправстве и незаконной предпринимательской деятельности. Санкции данных статей предусматривает штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Вернуться на ленту

Источник