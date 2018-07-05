В Сочи полицейские помогли репортерам из Уругвая найти потерянное телевизионное оборудование

Правоохранители вернули журналистам телевизионное оборудование стоимостью более 10 тыс. долларов

В дежурную часть полиции обратились журналисты из Уругвая, работающие в Сочи на чемпионате мира по футболу. Они рассказали, что ночью у входа в гостиницу оператор оставил сумку с телевизионным оборудованием. При выходе из гостиницы иностранец сумку не обнаружил. Журналисты были очень взволнованы и объяснили сотрудникам полиции, что в рюкзаке находится взятое напрокат профессиональное оборудование, стоимостью более 10 тыс. долларов.

Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы провести оперативно-розыскные мероприятия и обнаружить пропавший рюкзак. На следующий день журналистов пригласили в отдел, там им вернули дорогостоящее оборудование, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Мы очень довольны и очень удивлены насколько быстро работает полиция, это невероятно. Наша работа целиком зависит от этого оборудования. Спасибо большое! Спасибо полиция Сочи», — сказал уругвайский журналист телеканала SAETA CANAL 10 Моар Власиссо Роберто Мануэль.

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