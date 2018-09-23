В Сочи полицейские спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с моста

Это произошло 23 сентября на мосту в Мацесте.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на мосту в Мацесте за ограждением находится человек. На место выехали сотрудники полиции.
Прибыв на место, полицейские увидели, что за перилами моста стоит человек и намеревается спрыгнуть вниз. Сотрудникам полиции сняли 27-летнюю жительницу Перми с моста и доставили в отдел полиции. Затем ее передадут бригаде скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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