В Сочи полицейские застали троих мужчин за взломом сейфа с 1 млн рублей

Патрульные обратили внимание на разбитое окно в прачечной.

Полицейские заметили на втором этаже здания организации свет от ручных фонарей и услышали шум электропилы. В помещении прачечной они застали троих мужчин, которые пытались вскрыть сейф. Их задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Злоумышленниками оказались ранее судимые местные жители в возрасте 42, 44 и 46 лет. Они узнали, что в этот день в сейфе будет лежать более 1 млн рублей и ювелирные изделия, и тщательно подготовились к преступлению.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу и возбудили в их отношении уголовное дело. За кражу им грозит срок — лишение свободы до десяти лет. Ведется следствие.

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