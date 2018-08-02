В Сочи полицейский вымогал взятку у владельца СТО

Дознавателя полиции задержали оперативные сотрудники управления ФСБ РФ по краю.

По версии следствия, дознаватель отдела полиции УМВД по городу Сочи расследовал уголовное дело в отношении технического эксперта, работающего у индивидуального предпринимателя на станции техобслуживания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейский встретился с владельцем СТО и предупредил его о готовящемся обыске на станции, хотя такого указания в действительности ему не поступало. Дознаватель согласился не проводить обыск, если получит от предпринимателя определенную сумму. Тот согласился, но о предложении дознавателя полиции сообщил в территориальный следственный отдел СКР.

Когда бизнесмен передавал полицейскому 50 тыс. рублей, правоохранителя задержали сотрудники УФСБ РФ по краю.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции направили в суд для рассмотрения по существу.

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