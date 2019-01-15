Мужчина вел себя агрессивно и был в состоянии опьянения.

Патрульные доставили его в отдел полиции для установления личности. Как показала экспертиза, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

При осмотре в кармане дебошира нашли пакетик со светлым порошком. Криминалисты выяснили, что в пакете было 0,95 г метилэфедрона. Задержанный объяснил, что хранил наркотики для личного употребления.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В его отношении составили административный протокол и возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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