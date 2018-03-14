В Сочи посадили мужчину, планировавшего взрыв магазина

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Оперативники установили, что мужчина был в конфликтных отношениях с руководством одного из хозяйственных магазинов Сочи. Он искал возможность по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), чтобы его подорвать, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, инструкции с записями их компонентов и способами их изготовления. Материалы проверки передали в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ о покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Расследование завершено, 28 февраля Хостинский районный суд Сочи назначил ему один год и четыре месяца лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей.

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