В Сочи посетители музея футбольного мяча смогут «покачать» на руках Месси

Музей, где можно увидеть футбольный мяч XIX века и узнать об истории футбола, открылся в Красной Поляне во время чемпионата мира — 2018.

«Вчера мы открыли павильон совместно с Ассамблеей народов России, в рамках соответствующего соглашения, и представили в нем, приурочив к чемпионату мира, музей футбольного мяча. Экспонаты предоставлены коллекционером Михаилом Кошелевым — он единственный в мире обладает такой коллекцией, начал собирать ее с детства», — рассказала руководитель экспозиционно-выставочного центра «Северный Кавказ» Ирина Гуилли.

Всего в коллекции около 800 мячей, в том числе с чемпионата мира по футболу и Лиги чемпионов, национальных первенств. Есть старинные мячи, еще из овечьей кожи и набитые пылью.

По словам Гуилли, от появления идеи музея футбольного мяча до ее воплощения прошло 1,5 месяца. Сейчас музей соответствует мировым стандартам. Кроме мячей, в зале проходит выставка Шамиля Забайдуллина — художника, который пишет на футбольные темы. Изнутри музей расписан фресками, которые выполнены художниками, специализирующимися на росписи храмов.

В музее представлена 3D-картина, на которой другие известные футболисты держат Месси на руках. К ним можно подойти и присоединиться. Гуилли добавила, что картина очень реалистичная, и любой желающий может покачать Месси на руках, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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