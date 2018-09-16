В Сочи после дождей подтопило улицы в микрорайоне Кудепста

Обильные осадки прошли в городе-курорте в ночь на 16 сентября. Сотрудники МЧС обследуют подтопленные территории.

Видеозаписи опубликованы в социальных сетях. На кадрах видны потоки воды, которые несутся с гор в сторону моря. Нескольких мужчин потоком сбило с ног и начало уносить. На записи видно, что им с трудом удается ухватиться за припаркованные машины.

По предварительным, из-за прохождения обильных осадков потоки воды затопили улицы из-за нарушения в работе ливневой канализации. Ситуация контролируется ЦУКС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жалоб от населения нет, на обследование территории выехала оперативная группа МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе аула Наджиго Лазаревского района 15 сентября за два часа выпало 49 мм осадков. Из-за этого на некоторые участки дороги сошел селевой поток.

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В Кудепсте мужчин сбило потоком воды и протащило метров 10. Видео снято совершенно случайно . #дождьсочи #кудепста #потоп #ужас #ливень #кудепста16.09.18 #сбилосног #уноситлюдей

Публикация от Gertruda (@cool.gertruda) 16 Сен 2018 в 12:12 PDT

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