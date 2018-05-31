В Сочи после ДТП на Мамайском перевале на дорогу высыпался цемент

Авария произошла утром 31 мая.

Видеозапись с места ДТП в социальных сетях опубликовали очевидцы. По их словам, грузовик, перевозивший цемент, врезался в попутную фуру MAN. В результате аварии у грузовика оказались полностью повреждены кузов и кабина. На записи видно, что на дорогу выпали мешки с цементом.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, водителю грузовика удалось выбраться из кабины самостоятельно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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