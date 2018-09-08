В Сочи после ДТП загорелся автомобиль, пострадал водитель

Авария произошла ночью 8 сентября в Адлерском районе.
По предварительным данным, 43-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линий электропередачи. Это случилось около 3:00 на улице Нагуляна, в районе дома 31.
«Через некоторое время после столкновения автомобиль загорелся, к моменту воспламенения транспортного средства водителя в салоне машины уже не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор отделения пропаганды ПДД отдела ГИБДД УВД Сочи Евгений Кривоконев.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, его с различными травмами госпитализировали.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту