В Сочи после ДТП загорелся автомобиль, пострадал водитель

Авария произошла ночью 8 сентября в Адлерском районе.

По предварительным данным, 43-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линий электропередачи. Это случилось около 3:00 на улице Нагуляна, в районе дома 31.

«Через некоторое время после столкновения автомобиль загорелся, к моменту воспламенения транспортного средства водителя в салоне машины уже не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор отделения пропаганды ПДД отдела ГИБДД УВД Сочи Евгений Кривоконев.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, его с различными травмами госпитализировали.

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