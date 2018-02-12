В Сочи после ДТП загорелся УАЗ

Авария произошла 12 февраля около 10:18 в поселке Лазаревском.

Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, столкнулись автомобили УАЗ и LADA. После столкновения УАЗ перевернулся и загорелся.

На место происшествия выехали два пожарных расчета и семь человек личного состава. В 10:24 спасатели прибыли на место, в 10:27 огонь потушили. После этого при помощи гидравлического инструмента пожарные достали из легковушки заблокированного мужчину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

Вернуться на ленту

Источник