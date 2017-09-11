В Сочи после гибели 11-летнего мальчика при камнепаде возбудили уголовное дело

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, 10 сентября мальчик вместе с мамой и тетей гулял по закрытой старой автомобильной дороге из Сочи в Красную Поляну в районе поселка Кепша. Во время прогулки со скалы на голову ребенка упал камень, в результате чего ребенок упал в обрыв глубиной 60 м. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. Расследование продолжается.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 10 сентября около 12:20 в МЧС поступило сообщение о том, что во время прогулки по старой Краснополянской дороге камнепад сбил ребенка в обрыв. На место ЧП выехали сотрудники ЮРПСО. Позже в СК сообщили об обнаружении тела ребенка.

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