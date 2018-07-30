В Сочи после гибели восьми человек при пожаре возбудили уголовное дело

На место происшествия для координации работы выехал руководитель СУ СК по краю Вадим Бугаенко.

По предварительным данным, утром 30 июля произошло возгорание здания на улице Просвещения. Пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. Следователи устанавливают их личности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания, а также собственник построек и наличие разрешительной документации на строения. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Адлерском районе ну улице Просвещения произошел ночью 30 июля. Сообщение о возгорании поступило в 5:40. В 6:08 пожар локализовали. В 7:43 — ликвидировали.

На месте нашли тела восьми погибших. Три человека госпитализированы.

В администрации Сочи сообщили, что при пожаре на улице Просвещения погибли наемные рабочие. С родственниками погибших при пожаре в Сочи работают психологи. Власти Кубани окажут помощь пострадавшим при пожаре в Сочи.

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